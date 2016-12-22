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22 Aralık 2016 16:48

Sudan heyetinden Şanlıurfa’ya çıkarma

Sudan heyetinden Şanlıurfa’ya çıkarma

22 Aralık 2016 16:48

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Sudan Su Kaynakları ve Elektrik Bakanı Mutaz Musa Abdullah Salim ve beraberindeki hayati kabul etti.
Sudan’da yapacakları çalışmalar öncesinde örnek projeleri yerinde görmek amacıyla Şanlıurfa’ya gelen Bakan Salim ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Vali Tuna Şanlıurfa’yla ilgili bilgiler vererek, “Şanlıurfa bölgesinde çok önemli bir il. Özellikle tarım alanında yapılan yatırımlar Şanlıurfa’yı tarım üssü haline getirdi. Şanlıurfa’nın bir diğer zenginliği ise sahip olduğu genç nüfus. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan ilimiz Şanlıurfa’nın gelecekte yükselen bir değer olacağının kanıtıdır” dedi.
Ziyaretleri sırasında Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarihi ve turistik alanları gezmelerini de konuklarına tavsiye eden Vali Tuna, Şanlıurfa’nın Peygamberler Şehri unvanından bahsederek Türkiye’de görülmesi gereken illerin başında geldiğini kaydetti.
Şanlıurfa’da kendilerine gösterilen misafirperverliği hayran kaldıklarını belirten Bakan Salim ise, “Şanlıurfalılar şaşırtıcı derecede misafirperver insanlar. Geldiğimiz andan bu yana bunu çok açık bir şekilde hissedebiliyoruz. Özellikle 550 bin insana ev sahipliği yapmak Şanlıurfa’daki misafirperverliğin en büyük göstergesi. Bu yüzden tüm Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum” dedi.
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’nın makamında gerçekleşen buluşmada DSİ 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap da yer aldı.



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