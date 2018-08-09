Sulama kanalına devrilen pikap sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Kepirli kırsal Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde Halil Sağ’ın (30) kullandığı plakası tespit edilemeyen pikap, kanal kenarından geçen yolda kontrolden çıkıp sulama kanalına devrilmişti. Kamyonette bulunan Mehmet Ç. (20) çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, sürücü Sağ ise kamyonetle birlikte akıntılı suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Su Altı Dalgıç Polisleri ile AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, başlatılan çalışma sonucu gece saatlerinde Sağ’ın cansız bedenine ulaştı. Sağ’ın sudan çıkarılan cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.