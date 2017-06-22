Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 12:53

Sulama kanalına düşen çocuk 55 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk, 55 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Sulama kanalına düşen çocuk 55 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

22 Haziran 2017 12:53


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının sulama yaptığı tarlada oyun oynayan çocuk bir anda gözden kayboldu. Aile bireyleri tarafından yapılan arama sonrası 3 yaşındaki çocuk kısa süre sonra sulama kanalında bulundu. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Bekir Bağ, ilk önce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine ardından da Gaziantep’te özel bir hastaneye sevk edildi. 55 gün özel hastanede yoğun bakımda kaldığı bildirilen Bekir Bağ, yaşam mücadelesini kaybetti.


Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Keçikıran kırsal Mahallesi’ne götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!