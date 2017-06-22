Sulama kanalına düşen çocuk 55 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının sulama yaptığı tarlada oyun oynayan çocuk bir anda gözden kayboldu. Aile bireyleri tarafından yapılan arama sonrası 3 yaşındaki çocuk kısa süre sonra sulama kanalında bulundu. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Bekir Bağ, ilk önce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine ardından da Gaziantep’te özel bir hastaneye sevk edildi. 55 gün özel hastanede yoğun bakımda kaldığı bildirilen Bekir Bağ, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Keçikıran kırsal Mahallesi’ne götürüldü.