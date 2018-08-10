Sulama kanalına düşen çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Serince kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınından geçen sulama kanalının kenarında oyun oynayan Elif A. (2), bir anda dengesini kaybederek kanala düştü. Akıntıya kapılarak sürüklenen çocuk, çevredekiler tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.