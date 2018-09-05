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05 Eylül 2018 19:37

Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu.

Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu

05 Eylül 2018 19:37


Edinilen bilgiye göre, Suruç Konaklama Tesisi yakınlarında oyun oynayan 13 yaşındaki Muhammed Yosef, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Bir süre suda çırpınan Yosef, daha sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerin bölgeye gelen sualtı dalgıç polis ekibi, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda Yosef’in cenazesi suya düştüğü yerin yakınlarında bulunarak sudan çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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