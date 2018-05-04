Sulama kanalına giren Suriyeli genç boğuldu

Olay, Suruç Çadırkent yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Hatura (17), kısa süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanalda çalışma başlatan jandarma ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Suriyeli gencin cesedine 2 kilometre uzaklıkta ulaştı. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.