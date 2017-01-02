Sulama kanalında 3 gün arayla ikinci ceset

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 3 gün önce de bölgeye 4 kilometre mesafedeki sulama kanalında bir kadın cesedi bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Tatlıca kırsal Mahallesi’nden geçen bir sulama kanalında ceset bulundu. Suyun içindeki cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset üzerinde herhangi bir kimlik bulunamazken nasıl öldüğünün belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan, 3 gün önce de Akçakale’nin Yukarı Deren kırsal Mahallesi’nden geçen bir sulama kanalında kadın cesedi bulunmuştu. Başına poşet geçirilen kadının cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı.

Ekiplerin iki ceset arasındaki ilişkiyi araştırdıkları belirtildi. Farklı noktalarda bulunan cesetler arasında yaklaşık 4 kilometre mesafe olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.