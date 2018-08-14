Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre olay, dün Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, Suriyeli Uveys Hamadi (12) dün arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Hamadi için ihbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Su altı polis ekiplerince kanalda arama çalışması sonrası bulunan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.