Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şıh Çoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Oveis Hammadı’dan (14) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Çocuğu bulmak için çalışma başlatan ekipler, Şıh Çoban Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalının kenarında elbiselerini buldu. Yapılan detaylı araştırmada çocuğun serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına girdiği ve akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu belirlendi. Ekipler çocuğu bulmak için sulama kanalında ve çevresinde arama çalışmaları başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.