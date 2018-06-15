Süleyman Şah Konaklama tesislerinde Suriyelilerin bayram sevinci

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Çadır Kentinde barınan Suriyeli sığınmacılar, bayramı buruk karşıladı. 26 bini aşkın Suriyelinin barındığı ve 9 mahalleden oluşan çadır kentte, bayram sabahı binlerce kişi mahallelerinde bulunan çadırlarda namaz kıldı. Suriyeliler, kıldıkları namaz sonunda dualar ederek ülkelerinde savaşın biran önce bitmesi ve huzur, barışın sağlanmasını istedi. Namazın ardından Suriyeliler, birbirleriyle ve aileleri ile bayramlaştı. Ülkelerinden uzakta bir bayramı daha geçirmenin burukluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye ve Türk halkına misafirperverliğinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

Türkiye’ye müteşekkir olduğunu dile getiren Suriyeli mültecilerden Ahmet Bekri namaz sonrası yaptığı konuşmada, "Türkiye yedi yıldır bizleri sahiplenmektedir. Şuradan bütün ülkelere sesleniyorum. Türkiye kadar bizi sahiplenseydiniz ne olurdu. Bu anlamda Türkiye’ye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür ederim" diye konuştu.