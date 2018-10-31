Süleyman Şah türbesi yakınındaki sınır karakoluna saldırı

Şanlıurfa'daki Süleyman Şah türbesinin 5 kilometre yakınındaki sınır karakoluna saldırı gerçekleştirildi. Misliyle karşılığın verildiği çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, türbeye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki İncirlidere Tankçılar Karakolu'na sabah saatlerinde Suriye tarafındaki teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından sınırdaki tank ve zırhlı birlikler tarafından karşılık verildi. Süren çatışmalarda misliyle karşılık verilirken 4 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bölgedeki hareketlilik sürüyor