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Süleyman Şah türbesi yakınındaki sınır karakoluna saldırı

Şanlıurfa’daki Süleyman Şah türbesinin 5 kilometre yakınındaki sınır karakoluna saldırı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'daki Süleyman Şah türbesinin 5 kilometre yakınındaki sınır karakoluna saldırı gerçekleştirildi. Misliyle karşılığın verildiği çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, türbeye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki İncirlidere Tankçılar Karakolu'na sabah saatlerinde Suriye tarafındaki teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından sınırdaki tank ve zırhlı birlikler tarafından karşılık verildi. Süren çatışmalarda misliyle karşılık verilirken 4 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.


Bölgedeki hareketlilik sürüyor

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