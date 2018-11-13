Suriye sınırında 1 PKK'lı terörist yakalandı

Suriye'den Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan 1 PKK'lı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 1 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Üzerinde teçhizatı ve silahı bulunan terörist İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Sorgusu sona eren terörist adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.