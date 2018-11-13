İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırında 1 PKK'lı terörist yakalandı

Suriye’den Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan 1 PKK’lı yakalandı.

Suriye'den Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan 1 PKK'lı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü üyesi 1 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Üzerinde teçhizatı ve silahı bulunan terörist İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Sorgusu sona eren terörist adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.