Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 18:14

Suriye sınırında 15 Temmuz’u anma etkinlikleri

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla bir hafta boyunca Ceylanpınar’da sürecek etkinlikler kapsamında Şehit Ümit Yolcu’nun ailesi ziyaret edildi.

Suriye sınırında 15 Temmuz’u anma etkinlikleri

11 Temmuz 2017 18:14


15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı çeşitli etkinliklerle anılıyor. Ceylanpınar’da İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programların ilk gününde teröre kurban giden şehit mezarları ziyaret edildi. Burada bir açıklama yapan İlçe kaymakamı Ahmet Karatepe, "Bizler aziz şehitlerimizin neden şehit olduklarını asla unutmuyoruz. Bizler de birer şehit adayıyız. Allah son nefeste bize şehadeti nasip eylesin. Onların aziz hatıralarına layık bir hayat sürmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.


Belediye Başkanı Menderes Atilla da vatan uğruna can vermiş bütün şehitlere rahmet diledi. Vatan topraklarında rahat yaşamanın şehitlerin kanlarıyla mümkün olduğunu ifade eden Atilla, "Vatan evlatları 15 Temmuz darbe girişiminde şehadet şerbetini içtiler. Bu vatanı kendi canları pahasına korudular. Bizler şehitlerimize her zaman minnet duyuyoruz" ifadesini kullandı.


Mezarlık ziyaretinin ardından 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu’nun ağabeyi Bahattin Yolcu, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla ve kurum amirleri tarafından ziyaret edildi. Ziyarette İlçe Müftüsü Üsame Anlağan Kur’an okuyarak dua etti. Kaymakam Ahmet Karatepe, şehit ailelerinin şehitlerin yadigarları olduğunu söyleyerek, "Sizler bu ülke için yakınlarınızı feda ettiniz. Bu ülke ve bu millet size minnettar" dedi. Ziyaretin ardından Zahiriye Camisi’ne geçildi. Öğle namazının ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okundu. Program İlçe Müftüsü Üsame Anlağan’ın yaptığı dua ve ikramla son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:33
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!