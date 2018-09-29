Suriye sınırında asayiş uygulaması

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçenin muhtelif kesimlerinde şok uygulaması başlattı. Uygulamada araçlar didik, didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Yetkililer, ilçenin huzur ve güveni için asayiş uygulamalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Asayiş kontrolüne çok sayıda zırhlı araç eşlik ederken yaklaşık 100 araç sıkı bir denetimden geçti.