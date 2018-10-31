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Suriye sınırındaki sıcak çatışma anları kameralara yansıdı

Suriye sınırındaki çatışma anları, vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerine yansıdıŞanlıurfa’nın Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah türbesinin 5 kilometre yakınındaki sınır karakoluna saldırının ardından tank ve fırtına obüsleri ile verilen karşılık, saniye saniye cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi.

Suriye sınırındaki çatışma anları, vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerine yansıdı


Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Süleyman Şah türbesinin 5 kilometre yakınındaki sınır karakoluna saldırının ardından tank ve fırtına obüsleri ile verilen karşılık, saniye saniye cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi. Görüntülerde tank ve topçuların yaptığı atışla teröristlere ait ev ve mevziler etkisiz hale getiriliyor. Atışların ardından vurulan bölgelerden metrelerce yükseğe toz bulutu ve dumanın yükseldiği görülüyor.

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