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Suriye'deki PKK'lılar tarafından Ceylanpınar'a taciz ateşi açıldı

Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Suriye’nin Rasulayn kentinden Ceylanpınar’a PKK/PYD terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.

Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Suriye'nin Rasulayn kentinden Ceylanpınar'a PKK/PYD terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.


Suriye'nin Rasulayn kentinde bulunan PKK/PYD'liler tarafından Ceylanpınar'da sınırda nöbet tutan güvenlik güçlerine öğle saatlerinde ateş açıldı. Angajman kuralları kapsamında ateşe ateş ile karşılık verilmesi sonucu ateş açan PKK/PYD üyesi bir terörist öldürüldü.

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