Suriye'deki PKK'lılar tarafından Ceylanpınar'a taciz ateşi açıldı

Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Suriye'nin Rasulayn kentinden Ceylanpınar'a PKK/PYD terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldı.

Suriye'nin Rasulayn kentinde bulunan PKK/PYD'liler tarafından Ceylanpınar'da sınırda nöbet tutan güvenlik güçlerine öğle saatlerinde ateş açıldı. Angajman kuralları kapsamında ateşe ateş ile karşılık verilmesi sonucu ateş açan PKK/PYD üyesi bir terörist öldürüldü.