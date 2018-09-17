Suriyeli çocuğun talihsiz ölümü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 14 yaşındaki Suriyeli çocuk, abdest almaya çalıştığı sulama kanalına düşerek boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı kırsal mahallesinde yaşandı. Suriye uyruklu Cuma El Hüseyin (14), iddiaya göre, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalından abdest almak için matara ile su almaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybederek kanala düşen Hüseyin, bir süre suda çırpındıktan sonra akıntıya kapıldı. Yakınları tarafından sudan çıkarılan Hüseyin, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Suriyeli çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.