Suriyeli çocuklar Türk arkadaşlarıyla birlikte eğitim görüyor

Öğrenciler, Türkçe İstiklal Marşı ve Ey Sevgili şiirini ezbere okuyarak, kendilerine sahip çıkan Türk yetkililere teşekkür etti.

Viranşehir’de 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 3 bin 980’i okul öncesi, 21 bin 200’i ilkokul, 21 bin 407’si ortaokul, 11 bin 393’ü lise, 2 bin 500’ü Suriyeli olmak üzere toplam 60 bin 480 öğrenci okula başladı. Suriyeli öğrencilerden 300’ü ilçedeki Geçici Eğitim Merkezinde eğitim ve öğretim görürken, diğerleri ise ilçedeki çadırkent ya da diğer okullara gidiyor.

Eğitim ve öğretim sezonunun ilk günlerinde okullara ziyaretler gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Geçici Eğitim Merkezindeki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürünü gören bir Suriyeli öğrenci, İstiklal Marşı’nı ezbere bildiğini ve okumak istediğini söyledi. Öğrenci İstiklal Marşı’nın iki kıtasını ezbere okudu

Türk arkadaşları ile aynı sırada

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan Suriyeli öğrenciler ise Türk arkadaşları ile aynı sıralarda oturuyor. Arkadaşlarını çok sevdiklerini belirten Suriyeli çocuklara Türkçe eğitim de veriliyor. Türkçeye uzak olmayan öğrencilerin Türkiye sevgisi de dikkat çekiyor.

Bir Suriyeli öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da okuduğu "Ey Sevgili" şiirini okudu. Gözyaşlarına hakim olamayan öğrenci, "Türkiye’yi çok seviyorum. Erdoğan’ı çok seviyorum. Ve onun tatlı ellerinden öpüyorum" dedi.

Bir başka öğrenci ise İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak, Türk devleti ve yetkililerine teşekkür etti.

Anaokulundan itibaren Türkçe öğrenmeye başlayan Suriyeli öğrenciler Türkçeyi zorlanmadan konuşurken, Türkçeyi yeni öğrenen çocukların ise zaman zaman zorlandığı görüldü

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür eden öğrenciler, birlik ve beraberlik mesajı da verdi.