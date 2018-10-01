Suriyeli kanaat önderleriyle yapılan toplantıda sağduyu mesajı verildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan olayda iki vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan olaylar akabinde provokasyonlara karşı tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

Şanlıurfa'da 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından çıkan gerginlikler üzerine Vali Abdullah Erin, kentte yaşayan Suriyeli kanaat önderleriyle istişare toplantısı düzenledi. Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kanaat önderleri, alimler ve STK başkanları ile yapılan toplantıda, Suriyelilere uyarılarda bulunuldu.

"Hukuk dışı hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyecek"

Toplantıda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, devletin tüm kurumlarıyla büyük bir kararlılık içerisinde hareket ettiğini ve hukuk dışı hiçbir eyleme, harekete ve davranışa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Sosyal medyadan kışkırtma yapan 20 kişi gözaltına alındı

Şehrin huzur ve güvenini bozan hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Vali Erin, olayı bahane ederek sosyal medya aracılığı ile vatandaşları tahrik etmeye kalkışan provokatif girişimlere karşı da tedbirler alındığını söyledi. Vali Erin, şehrin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla devletin tüm kurumlarının büyük bir titizlikle çalıştığını, sokaklarda huzursuzluk çıkarmak isteyenlerin gözaltına alındığını, bu kapsamda sosyal medya hesaplarının da takip edilerek, halkı kin ve nefrete teşvik eden, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildiğini ifade etti.

Çok kritik bir süreç yaşanıyor

Sorunun, bütün insanlığı ve İslam ümmetini çok yakından ilgilendirdiğini, herkesin kendine çeki düzen vermesi gerektiğini kaydeden Vali Erin, “İnsanlık aslında bir sınav veriyor. Maalesef, İslam ülkeleri de dahil olmak üzere bu sınavdan geçemeyip, kardeşlik hukukunun tesisi konusunda inisiyatif alamayıp, hak ile batıl şeklinde ayrılan bir çok İslam ülkesi olduğunu büyük bir hayal kırıklığı ile görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İslam ülkelerinde yaşanan savaş, yıkım ve zorbalığın başladığı günden bugüne, bütün Müslümanları birliğe, beraberliğe ve bütün insanlığı bu haksızlık, yıkım ve savaşa karşı durma çağrısını dile getirdi ve aradan geçen zaman içinde gerek Türkiye'de gerekse uluslararası platformlarda bunu en net ve açık bir şekilde dile getiren ve ısrarla sürdüren tek lider durumundadır” şeklinde konuştu.

"Misafirliğin gereğini bilin"

Türkiye'nin, Suriyelilere kardeşlik hukuku çerçevesinde kapılarını ardına kadar açtığını ve misafir ettiğini hatırlatan Vali Erin, burada yaşayan Suriyelilerin misafirliğin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak, “Günübirlik yaşamaktan sıyrılıp, daha planlı yaşayacak şekilde çeşitli önlemleri ve tedbirleri hayata geçirmiş olacağız. Sonuçta biz ev sahibiyiz, buradaki insanlar sizin ev sahibiniz. Suriyeli kardeşlerimiz de bu ev sahiplerinin misafirleridir. Hepimizin geleneğinde, örfünde, adedinde misafir gittiğimiz bir yerde misafirlik kurallarına tabi olmak vardır. Hiç birimiz misafir olarak gittiğimiz bir evde, ev sahibini rahatsız edecek nitelikte bir harekette, eylemde, söylemde bulunmayız. Bu, ev sahibine olan hürmettendir” diye konuştu.

"Yazılı olmayan kurallara uyun"

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin, buradaki vatandaşları rahatsız eden, rahatsızlık veren bazı davranış ve tutumları olduğunu hatırlatan Vali Erin, “Rabia Meydanı ve çevresi, Suriyeli kardeşlerimizin yoğun şekilde yaşadığı bir mahalleye dönüşmüş durumda. Şehitlik'te, Osmanlı Mahallesi'nde, Bahçelievler Mahallesi de dahil olmak üzere Suriyeli kardeşlerimizin haklı olarak birlikte yaşama gereksiniminden kaynaklanan bir birikim ve toplanma alanları oluştu. Ama kime sorarsanız sorun, çarşıdaki esnaftan, komşu olarak yaşadığınız Şanlıurfalı yerli vatandaşın hepsi, şunları söyleyecektir. Bizler en geç sabah sekizde başlayıp, akşam altı, yediye kadar aralıksız çalışan bir çalışma düzenine sahibiz. Gece de belli bir yaşın üzerinde olanlar saat dokuz on gibi yatarlar, sabah ezanında da kalkarlar. Biraz daha genç olan nüfus ise en geç 24.00-01.00'de evine çekilir ve sabah kalkar işine, okuluna gider. Gezdiğimiz, ziyaret ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olduğu yerlerde gece ikide, üçte Suriyeli kardeşlerimizin sokaklarda yaşamına gündüz gibi devam ettiğini görüyoruz. Kendinizi o alanda yaşayan ve gündüz çalışmak zorunda kalan Urfalı kardeşlerinizin yerine koyun. Bu yoğun bir şikayet konusudur” dedi.

“Kardeşliğimiz, hukukun önüne geçemez”

Şanlıurfa'nın 2011 yılından bu yana şehrini, evlerini, çarşılarını açtığını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Bizler kardeşiz, aynı coğrafyada yaşıyoruz. Kültürümüz ve tarihimiz bir. Kardeşlik hukuku içerisinde bir arada yaşıyoruz. Şanlıurfa şehri sizi samimiyetle ve tüm yüreğiyle misafir ediyor, bunu bilmenizi istiyoruz. İki aile arasında meydana gelen hadiseyi hiç kimsenin tasvip etmediğini biliyorum. Ancak kitle psikolojisiyle bu hadiseyi şehirde kullanmak isteyen kesimler olabilir. Güvenlik kuvvetlerimiz, suç teşkil eden hukuk sistemimizdeki cezası noktasında gerekli işlemleri yapmıştırlar ve yapmaya devam ediyorlar. Ancak biz şehri paylaşıyoruz, komşuyuz, iş yerlerimiz var, aynı mahallede evlerimiz var. Sokağı paylaşıyoruz, çocuklarımız birbiriyle irtibat halinde. Tüm bunları düşündüğümüzde bizim birbirimize yardımcı olmaktan başka şansımızın olmadığını belirtmek isterim” diye konuştu.

Kanaat önderleri, alimler ve STK temsilcileri olarak kentte yaşayan tüm Suriyelilere ulaşmalarının mümkün olmadığını kaydeden katılımcılar, yine de bu konuda üzerilerine düşeni yapacaklarını kaydederek Türkiye Cumhuriyetine ve Şanlıurfalılara duydukları minneti, her türlü tedbirde Türk Devletinin yanında olduklarını ve ilk gün olduğu gibi bugün de her konuda yardımcı olacaklarını belirtti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında Polisevi'nde gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ile Şanlıurfa'da ikamet eden Suriyeli kanaat önderleri, alimler ve STK temsilcileri katıldı.