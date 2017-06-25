Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte mutluluk ve heyecanın yanı sıra hüzünler de yaşanıyor. Ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle evlerini ve yakınlarını geride bırakıp Türkiye’ye gelen Suriyeli mülteciler, bir bayramı daha sevdiklerinden ve memleketlerinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşıyor. Gerçek bayramı savaş sona erip kendi ülkelerine döndükleri gün yaşayacaklarını belirten Suriyeliler, memleket özleminin her şeyin önüne geçtiğini dile getiriyor.

Suriye’nin Humus kentinden 4 yıl önce Şalıurfa’nın Akçakale ilçesine göç etmek zorunda kalan 5 çocuk babası Talip el Ömer de Suriye’deki savaşın bitmesini bekliyor. Geçimini sağlamak için Akçakale’de küçük bir dükkan açan Talip El Ömer Türkiye’de mutlu olduğunu fakat ülkelerine geri dönmek istediklerini belirtti.

"Gerçek bayram ülkemize döndüğümüz gün olacak"

Türkiye’nin evi gibi olduğunu dile getiren Talip el Ömer, "Ben Suriye’nin Humus kentinden 4 yıl önce Türkiye’ye geldim. Gerçekten bu dört yıl içerisinde Türk kardeşlerimiz her konuda bizlere yardımcı oldu. Bizlere kardeşleri, çocuklarımızı çocukları saydılar. Kesinlikle bizlere yabancı muamelesi yapmadılar. Bu zaman zarfında kendimizi evimizde hissettik. Sanki hepsi akrabamız. Tabi ki geçim zor. Hem biz zorlanıyoruz, hem de onlar zorlanıyor çünkü bizim yükümüzü de kaldırdılar. Allah’a çok şükür, gerçekten yükümüzü kaldırmış durumdalar. Şimdi artık yeni bir bayram geldi diyorsunuz, bizim için bayram ülkemize döndüğümüz gündür. Şüphesiz Türk kardeşlerimiz bize yardımcı oluyor ancak gerçek bayram ülkemize ve evimize döndüğümüz gündür. İnşallah bizler burada Türk kardeşlerimizle ve komşularımızla, buradaki akrabalarımızın yanına giderek bayramlaşmaya çalışacağız ancak tüm bunlarla beraber ülkemize döndüğümüz gün bizim gerçek bayram günümüz olacaktır" ifadelerini kullandı.

“Sevdiğimiz her şeyi Suriye’de bıraktık”

Savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suphi Muhammed ise, “Biz Suriye’de olmak istiyoruz. Orada DEAŞ’ın elinde kalmışız, ÖSO’nun elinde kalmışız. Bir yanda savaş var, bir yanda kardeşlerimiz var. Her şeyimiz orada. Orada olamadığımız için içimiz yanıyor. Biz savaştan kaçtık, keşke öyle olmasaydı. Şimdi biz buradayız, bayram oluyor. Anamız, bacımız, hepsi orada. Kendi memleketimize döndüğümüz gün bizim asıl bayramımız olacak" dedi.

"Savaşın bitmesi bizim için en büyük bayramdır"

Kendileri için savaşın bitmesinden daha büyük bir bayram olmadığını dile getiren İbrahim Halil Ahmed ise, "Bizim için Türkiye önemlidir ama amacımız bayramımızı Suriye’de kutlamak. Savaş bitsin, memleketimize dönelim. Ne zaman savaş biterse memleketimize döneceğiz, ne zaman savaş biterse o zaman bizim için bayramdır" ifadelerini kullandı.