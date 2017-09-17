Suriyelilerden sıfır noktasında terör örgütü PYD’ye tepki

Haseke Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği öncülüğünde bugün saat 16.00’da Ceylanpınar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya gelerek PYD’nin Eylül, Kasım ve Ocak’ta yapacağı sözde seçimleri tanımadığını belirtmek ve terör örgütü PYD’yi kınamak için miting düzenledi. Dernek Başkanı Hişam El Mustafa öncülüğünde yapılan mitinge çok sayıda Suriyeli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitingde konuşmacılar terör örgütü PYD’nin kontrolündeki yerlerde Kürt, Arap ve Türkmenlere zulüm ettiğini, kendilerinden olmayan hiç kimseye yaşam hakkı tanımadığını vurgudı. Suriye’de hakların olduğunu ifade eden konuşmacılar terör örgütü PYD’nin girdikleri yerleşim yerlerindeki Kürt, Arap ve Türkmenleri yerlerinden yurtlarından ettiğini, karşı çıkanları da acımasızca infaz ettiğini belirtti. "Terör örgütü PYD’ye Karşı İstikrar ve Geleceğin İçin Ayağa Kalk ve Çığlık At" yazılı pankart açılıp terör lanetledi.

"Köyleri ve evleri yakarak insanları göçe zorluyorlar"

Terör örgütü PYD’nin Suriye’de köyleri ve evleri yakarak insanları zorla göç ettirdiğini belirten Dernek Başkanı Hişam El Mustafa "İnsanların evlerini gasp ederek göç etmeye zorluyorlar. Küçük yaşta çocukları zorla askere alıyor ve diğer terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar" dedi.

Terör örgütü PYD’nin, DEAŞ terör örgütünün zulmünden kaçan masum Suriyelileri toplama kamplarında topladığını ifade eden Mustafa, terör örgütü PYD’nin ele geçirdiği yerlere girişlere izin vermediğini kaydetti.

Suriyelilere seslenen Mustafa, "Ey sevgili milletimiz, bu hain çetenin ele geçirdiği topraklar üzerinde ve diğer ülkelerde olan Suriyeli vatandaşlarımız, sizden beden olarak ayrılmış olabiliriz ama gönüllerimiz sizlerle beraber. Suriye’de PYD terör örgütünün işgaline boyun eğmeyin. Atalarımızın emanetlerine her ne olursa olsun, gücümüz yetene kadar, zalim cezasını bulana kadar sahip çıkacağız. Ya atalarımızın topraklarında şerefli, onurlu yaşarız ya da topraklarımız için ölürüz" şeklinde konuştu. Mitinge katılan Suriyelilerin bir kısmı konuşmalar devam ederken sınır noktasından Suriye’nin Rasulayn tarafına doğru dönerek PYD aleyhine sloganlar attı.

Sınırda tedbirler arttırıldı

Miting alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken sınır hattında da askerler ve zırhlı araçlarla güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Mitinge katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın alana gelmesiyle alandakiler uzun süre Başkan Atilla’ya sevgi gösterisinde bulunarak, lehine slogan attılar. Burada gazetecilere ve alandakilere yönelik bir konuşma yapan Başkan Atilla, PYD/PKK’nın Kürt halkına hizmet etmediğini, aksine kendi gibi düşünmeyen hiç kimseye yaşam hakkı tanımadığını ifade etti. Atilla, İslam coğrafyasında yaşanan zulme ses çıkaran tek İslam liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek PYD/PKK’nın Siyonist ve emperyalist güçlere hizmet ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Suriyeliler yapılan mitingin ardından sessizce dağıldı