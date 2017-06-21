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21 Haziran 2017 15:42

Suriyelilerin istihdamı ve Türkiye ekonomisine etkisi paneli

Şanlıurfa’da Suriyelilerin uzun vadeli entegrasyonu, istihdamı ve Türkiye ekonomisine etkisi paneli düzenlendi.

Suriyelilerin istihdamı ve Türkiye ekonomisine etkisi paneli

21 Haziran 2017 15:42


Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyetinin ortaklaşa finanse ettiği programla Concern Worldwide Sivil Toplum Kuruluşu tarafından Suriyelilerin uzun vadeli entegrasyonu, istihdamı ve Türkiye ekonomisine etkisi paneli düzenlendi. Programın amacı ve Suriyelilerin Türkiye’ye uyumu üzerine konuşulan programda mülteciler için uzun vadede istihdam konuları ele alındı. Programda, Türkiye’de Suriyelilere yönelik yasal mevzuat ile ekonomik olanakların iyileştirilmesi de ele alındı.


Concern Worldwide Türkiye program direktörü Ali Fuat Sütlü programın tanıtımı ve amacı için yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Concern Worldwide 2013 yılından beri Türkiye’de çalışmalarını yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. 2013 yılından beri Türkiye’de geçim kaynakları ve koruma alanlarındaki ihtiyaçlar kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Bugün buradaki panel Suriyeli nüfusun geçim kaynaklarının ve istihdam olanaklarının artırılması üzerine devam eden bir projemiz kapsamında düzenleniyor. Bu kapsamda 3 konuşmacımız yasal mevzuat ve Suriyeli nüfusun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ve Suriyeli nüfusa yönelik olanaklar üzerine konuşuldu. Uzun bir süredir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Suriyeli nüfusa yönelik önemli katkılarda bulunuyor. Şimdi acil durum dönemi epey bir süredir sona erdiği için artık daha uzun vadeli entegrasyona yönelik çalışmalar odak alınmaya başlandı. Bu çalışmalarla birlikte Suriyelilerin uzun vadede ekonomik olanaklarının iyileştirilmesi ve bu sayede Türk toplumu ile daha uyumlu bir yaşam tarzın doğru evrilmeleri için bir destek amacı taşıyor.”




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