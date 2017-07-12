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12 Temmuz 2017 15:49

Suriye’ye 10 tır yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu tarafından başlatılan sınır ötesine yardım kampanyası çerçevesinde 10 tır dolusu insani yardım malzemesi Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Suriye’ye 10 tır yardım malzemesi gönderildi

12 Temmuz 2017 15:49


Sınır ötesine yardım kampanyası kapsamında toplanan 10 tır yardım malzemesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Lojistik merkezinde düzenlenen törenle Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Tırların uğurlama törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Sorumlusu Osman Gerem ile platform üyeleri katıldı. Törende Suriyeli sığınmacılara karşı Şanlıurfa’nın her zaman ensar olduğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa şehir olarak her zaman Suriyeli kardeşlerinin yanında oldu. Ensar şehir olarak hem sokaklarını hem şehrini hem de aşını paylaştı. İnancımız zaten bunu emrediyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Onun için sen açken ben tok yatamam dedi. Şanlıurfa’mızın her noktasının yanı sıra Türkiye’mizin her noktasının bu yardımlar organize edildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise "Bölge ve ümmet olarak büyük bir sınav imtihanla karşı karşıya kaldığımız çok açıktır. Bu sınavı ve imtihanı rabbimizin istediği gibi başarı ve muvaffakiyetle geçecek ve dünyamızı kurtarmış olacağız. Ya da diğer alternatifi var sınıfta kalacağız. Üzerimize yüklenmiş olan o büyük emanetin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.


Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Sorumlusu Osman Gerem, Şanlıurfa’da hayırsever vatandaşların da desteği ile bugüne kadar Suriye’ye 426 tır dolusu insani yardım gönderdiklerini belirtti.




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