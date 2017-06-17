ŞURKAV’dan ödüllü masal yarışması

İlk ve orta dereceli okulların katılacağı yarışmada dereceye girenlere 500 ile 1500 TL arasında ödüller verilecek.

Düzenlenecek yarışma ile ilgili bilgi veren Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bu yarışmanın sonuçlarını merakla beklediklerini ifade ederek, çok güzel şeyler çıkacağına inandığını söyledi.

Vali Tuna, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti,”ŞURKAV olarak bu da benim masalım adıyla bir yarışma yapıyoruz. Biz masallarla büyüdük. Ama eminim ki şu an çocuklarımızın hayal dünyası bizimkinden çok farklı, belki daha zengin, belki çok daha güzel şeyler çıkacak. Bu vesileyle bunu görmüş olacağız. Kültürel değerlerimizi korumak ve yaygınlaştırmak, çocuk ve gençlerimizin sosyal aktivitelere katılmasını amaçlayan Şanlıurfa Valiliği, ŞURKAV ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle ilimizde bulunan ilk ve ortaokullar arası masal yazma yarışması düzenlenecektir. Masallar, 4 Eylül 2017 tarihinden itibaren alınmaya başlayacaktır. Son katılım tarihi 17 Ekim 2017’dir. Masallar e-posta yoluyla da gönderilebilecek. Değerlendirmeler, seçici kurul vasıtasıyla 17 Ekim’den sonra yapılacak. Takiben ödüllerin verileceği yer ve tarih de Kasım ayı içerisinde açıklanacak.

Ödüller Teşvik İçin

Yarışma sonucu verilecek ödüller hakkında bilgi veren Vali Tuna, “İlkokul öğrencilerinden 1’inciye 1.500, ikinciye 1.000, üçüncüye 750 TL, ortaokul öğrencilerinden 1’inciye 1.500, ikinciye 1.000 ve üçüncüye 750 TL ödül verilecek. Bunun dışında da 500’er liralık 20 tane mansiyon ödülümüz var. Toplamda 20 bine yakın ödül dağıtmış olacağız. Tabi ki bu teşvik amacını taşıyor” dedi.

Masalları Önemsiyoruz

Kültürümüzün en önemli unsurlarından olan masalları önemsediklerini vurgulayan Vali Tuna, “Bizim tarihten gelen sözlü anlatım kültürümüzün nesilden nesile aktarılması çok önem arz ediyor. Günümüzde artık animasyonlar yapılıyor, çizgi film yapılıyor veya canlandırmalar yapılıyor. Filmlere konu olan güzel şeyler de çıkabiliyor. Bu bizim çocuklarımızın hayal dünyasını, onların özgün fikir oluşturma, düşüncelerini ifade edebilme, yeteneklerini de bir taraftan geliştirecek. Belki onları okumaya, yazmaya da sevk edecek. Burada birden çok fayda bekliyoruz. Belki bunun sonrasında hikaye yazma gibi farklı yarışmalar da düzenlenebilir. Zaten şiir, resim yarışmaları her zaman yapılan şeyler. Ama bu masal yarışmasının özellikle sonuçlarını merak ediyoruz. Belki binlerce masal içerisinde çok da güzel eserler çıkacak, belki bunları canlandırarak televizyonlarımızda belki bir gece masal programı yapabileceğiz. Belki TRT ile işbirliği yapacağız, belki diğer kanallarla. Bunun Urfa sınırlarını taşması da gündeme gelebilir. Böyle iyi ve güzel bir şey yapacağız, ŞURKAV olarak da buna katkıda bulunmuş oluyoruz. Valilik ve diğer kurumlar olarak zaten destek veriyorlar. Zor değil, belki bir iki A4 kağıdı boyunda, masal dediğin zaten çok fazla uzun olmaz. Değerlendirmeleri yaparken çok şeye bakmayacağız, noktası virgülü yerinde olmamış değil, esas itibariyle içeriklerin özgün olması, yeni neler var o önemli. Eski masalları zaten biliyoruz. Bizim çocuklarımız ne düşünüyor, hayal dünyaları nasıl bunu göreceğiz. Ben şimdiden çok merak ediyorum. İyi olacağını düşünüyorum. Belki eğitimcilerimiz kendilerine bir pay çıkaracaklar bundan. Kültür, sanat erbabı kendine bir pay çıkaracak. Bizler de idareciler olarak çocuklara ve gençlere yönelik yaptığımız çalışmalarla ilgili kendimize bir hisse çıkaracağız” şeklinde konuştu.