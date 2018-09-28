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Suruç'ta alt yapı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Suruç ilçesinde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.


Şanlıurfa genelinde vatandaşlara arıtılmış su sağlamak adına tüm ilçelerde su arıtma tesisi çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Suruç ilçesinde de su arıtma tesisi ve ana isale hattının ihalesini gerçekleştirdi.


Suruç ilçe genelinde bugüne kadar toplamda 36 bin 349 metre içme suyu hat döşemesi gerçekleştirildi. İlçe genelinde sürdürülen alt yapı çalışmalarından olan içme suyu hat döşeme ve gurup içme suyu projeleri sayesinde ilçe merkezi olmak üzere kırsal mahallelerde suya kavuştu. Bu kırsal mahallelere içme suyu ulaşımı anlamında içme suyu depoları da yapıldı.


Suruç ilçesine 25 bin 572 metre kanalizasyon hattı, 6 bin metre yağmur suyu hattı döşenmiş olup alt yapı hizmetleri ve projeleri de devam ediyor.

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