Suruç’ta araç muayene istasyonu talebi

Yaklaşık 110 bin nüfusa sahip Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde vatandaşlar, günlerce sırada beklemelerine rağmen araçlarını muayeneden geçiremediklerini iddia ederek yetkililerden kalıcı bir muayene istasyonu kurulmasını istedi. İlçe girişine haftada 3 gün kurulan muayene istasyonunun talebi karşılamadığını dile getiren vatandaşlar, günlerce, bazen de iki hafta boyunca sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini belirtti. Birecik’te araç sayısının az olmasına rağmen bir muayene istasyonu bulunduğunu belirten vatandaşlar, işlerini bırakıp günlerce kuyrukta beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 5 gündür sıra beklediğini ama halen sıranın kendisine gelmediğini söyleyen araç sahiplerinden Selami Amaç,” Ben Perşembe gününden beri arabamın başında bekliyorum. 6. günde de sıranın gelip gelmeyeceği belli değil. Yetkililerden ricamız bu soruna bir çözüm bulsunlar” dedi.

Diğer vatandaşlar da işlerini bırakıp yaklaşık 10 gündür gelip gittiklerini iddia ederek çözüm istedi.