Suruç'ta yeşillendirme çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, başlattığı kent parkı projesinde Suruç'ta yaptığı 4 adet parkla devam ettiriyor.

Şanlıurfa'da kişi başına düşen yeşil alan kapasitesini çoğaltmak ve yeni yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, başlattığı kent parkı projesini Suruç'ta yaptığı 4 adet parkla devam ettiriyor.

Suruç'ta yapılan park çalışmalarında, içerisinde oyun alanları, kamelya, piknik tipi banklar, ahşaplı bankın yer aldığı modern kent parkları ilçenin ulaşım anlamında elverişli alanlarına inşa edildi.

Öte yandan ilçeye başlatılan mezarlık iyileştirme çalışmaları kapsamında eskiyip tahrip gören Suruç Mezarlığı onarıldı.