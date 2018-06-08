Sürücüler kaza yaptı, meraklı kalabalık tekme tokat kavga etti

Tekme tokat birbirine giren grubun saldırısından polis de nasibini aldı. Taraflar, kavgayı ayırmaya çalışan polislere de saldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. Kavşaktan geçmeye çalışan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Mehmet Ş. ve Levent D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle toplanan kalabalık arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya olay yerinde bulunan polisler müdahale etti. Öfkelerine hakim olamayan kalabalık polislere de saldırdı. Polis ekipleri, kavga eden grubu cop kullanarak güçlükle dağıttı. Kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.