Sürüye saldırmak isteyen kurt öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bulanık kırsal Mahallesi’nde koyunlarını otlatan Akif Y. sürüye saldırmak isteyen kurdu fark etti. Av tüfeğiyle kurda ateş eden sürü çobanı, köpeğiyle kurdu kovalamaya başladı.

Kayalık bir alanda kurdu sıkıştıran Akif Y. durumu köylülere haber verdi. Kurdun bulunduğu kayalıkta yaralı kurdu arayan köy sakinleri, çoban köpeğinin saldırmasıyla etkisiz hale getirdi. Çoban köpeğinin kurdu telef ettiği anlar ise köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.