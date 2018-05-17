Yerleşim alanlarında içme suyu hatlarını besleyecek yeni hat döşeme çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ ekipleri, yakın bir dönemde ilçede 11 bin metrelik hat uygulaması gerçekleştirecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), Ramazan ayında da hizmetlerini sürdürüyor. Kentin altyapı sorunlarına çözümler üreten ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ilçeler Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü’de hem içme suyu ve kanalizasyon hem de yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor.

Suyun halka ulaşması anlamında çaba sarf eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kentin yeni yerleşim alanlarından olan Karaköprü ilçesinin Güllübağ, Doğukent, Narlıkuyu ve Çamlıyayla mahallelerinde yer alan içme suyu hatlarını besleyecek hat döşemesini gerçekleştirdi.