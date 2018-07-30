Şanlıurfa’da geleceğe yönelik yatırımlar konusunda ilkleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarını aşırı sıcaklara rağmen aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde vatandaşları sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için İçme Suyu Arıtma Tesisleri kuran ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisinin tamamlanması için çalışmaları hızlandırdı.

Günde 100 bin ton içme suyu

45 bin metrekarelik alana sahip olacak olan Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisi, günlük 110 bin metreküp ham suyu arıtarak günde 110 bin ton suyu içmeye hazır hale getirecek ve isale hatları ile birlikte ilçede su sorunu kalmayacak. Arıtma tesisinde idari ve kontrol binası, debimetre odası, kimya, klor, jeneratör binası, ısı merkezi ve filtre odası, hızlı ve yavaş karıştırıcı durultucu flokülasyon yapısı, kum filtre, temiz su deposu, çamur yoğunlaştırma yapısı, foseptik yapısı gibi bölümler yer alacak.