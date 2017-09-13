Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su ve enerji tasarrufu amacıyla depo ve kuyu arasında kablosuz haberleşme sistemi hayata geçirildi. Bu sisteme göre su ve enerji israfının yüksek olduğu yerlerde devreye girerek, tasarruf sağlanıyor.

Yeni sistem ile depo otomasyon cihazı su deposuna, pompa otomasyon cihazı ise kuyudaki pompalara takılıyor. Depo dolduğunda otomasyon cihazına gelen sinyal, kuyudaki cihaza aktarılıyor. Sinyali alan cihaz, elektrik panosundan pompayı durduruyor. Depodaki su seviyesi düştüğünde de kuyu pompasına sinyal göndererek çalışmasını sağlıyor. Cihazlar arasındaki iletişim, radyo dalgalarıyla kuruluyor.

Yeni sistem ile enerjide yüzde 20 tasarruf sağlanırken, su, personel, araç, yakıt ve zamandan da tasarruf ediliyor.