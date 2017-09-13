Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 12:57

ŞUSKİ tasarruflu projelere devam ediyor

Şanlıurfa’da su ve enerjide tasarruf sağlaması amacıyla kablosuz kuyu depo haberleşme sistemini hayata geçirildi.

ŞUSKİ tasarruflu projelere devam ediyor

13 Eylül 2017 12:57


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su ve enerji tasarrufu amacıyla depo ve kuyu arasında kablosuz haberleşme sistemi hayata geçirildi. Bu sisteme göre su ve enerji israfının yüksek olduğu yerlerde devreye girerek, tasarruf sağlanıyor.


Yeni sistem ile depo otomasyon cihazı su deposuna, pompa otomasyon cihazı ise kuyudaki pompalara takılıyor. Depo dolduğunda otomasyon cihazına gelen sinyal, kuyudaki cihaza aktarılıyor. Sinyali alan cihaz, elektrik panosundan pompayı durduruyor. Depodaki su seviyesi düştüğünde de kuyu pompasına sinyal göndererek çalışmasını sağlıyor. Cihazlar arasındaki iletişim, radyo dalgalarıyla kuruluyor.


Yeni sistem ile enerjide yüzde 20 tasarruf sağlanırken, su, personel, araç, yakıt ve zamandan da tasarruf ediliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç