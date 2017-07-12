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12 Temmuz 2017 13:23

ŞUSKİ’de analiz çalıştayı yapıldı

Şanlıurfa’da hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü önderliğinde çalıştay yapıldı.

ŞUSKİ’de analiz çalıştayı yapıldı

12 Temmuz 2017 13:23


Şanlıurfa’nın kent genelinde hizmet kalitesini arttırmak için planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa merkez ve ilçelerde bulunan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile durum analiz çalıştayı düzenleyerek yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş ve öneriler alarak bir çalıştay düzenlendi. Büyükşehir Cumhuriyet Sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda 2016-2020 ŞUSKİ Genel Müdürlüğü stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda yapılacak hizmetler masaya yatırıldı. ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün durum analiz çalıştayı kapsamında DATA Firması Danışmanı Bestami Çiftçi tarafından önümüzdeki yıllardaki misyon, vizyon ve stratejileri belirleyen sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar, Şanlıurfa’nın hizmet kalitesini yükseltecek olan 2016 - 2020 stratejik plan hazırlıkları sürecinde kendilerine verilen birlikte yönetim anlayışından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.


Paydaşların, katılımı ile gerçekleşen çalıştayın oldukça verimli geçtiği bildirildi.




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