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13 Mayıs 2018 19:26

Suya devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da otomobilin yağmur suyu nedeniyle oluşan su birikintisine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Suya devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

13 Mayıs 2018 19:26


Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa - Mardin karayolunun 57’nci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 F 9996 plakalı otomobil, yağış nedeniyle oluşan su birikintisine uçtu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen ekipler yaptıkları arama çalışmaları sonucu bir kadının cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, morga götürüldü.


Öte yandan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 6 yaralıdan 3’ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Sudan çıkartılan cesetle birlikte ölü sayısının 4’e yükseldiği öğrenildi.


Ekiplerin sudaki arama çalışmaları devam ediyor.




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