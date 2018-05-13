Suya devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa - Mardin karayolunun 57’nci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 F 9996 plakalı otomobil, yağış nedeniyle oluşan su birikintisine uçtu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen ekipler yaptıkları arama çalışmaları sonucu bir kadının cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, morga götürüldü.

Öte yandan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 6 yaralıdan 3’ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Sudan çıkartılan cesetle birlikte ölü sayısının 4’e yükseldiği öğrenildi.

Ekiplerin sudaki arama çalışmaları devam ediyor.