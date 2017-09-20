Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:17

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Şanlıurfa’da takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

20 Eylül 2017 11:17


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi Mahmut Yıldız Üst geçidi altında yaşandı. İbrahim Halil D.’nin kullandığı 01 D 8592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, ters dönen otomobili çevirerek içindeki sürücüyü çıkarttı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücüyü ambulansa alarak yaralı olup olmadığını kontrol etti. Kontrolün ardından sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken sürücünün ise kazadan yara almadığı öğrenildi.


Kazayı gören bir vatandaş, otomobilin freninin tutmadığını ve refüje çarptıktan sonra takla attığını iddia etti. Vatandaşlar, ters dönen otomobili düzelttikten sonra sürücüyü çıkarttıklarını belirtti.


Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken otomobilin kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç