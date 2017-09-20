Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi Mahmut Yıldız Üst geçidi altında yaşandı. İbrahim Halil D.’nin kullandığı 01 D 8592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, ters dönen otomobili çevirerek içindeki sürücüyü çıkarttı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücüyü ambulansa alarak yaralı olup olmadığını kontrol etti. Kontrolün ardından sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken sürücünün ise kazadan yara almadığı öğrenildi.

Kazayı gören bir vatandaş, otomobilin freninin tutmadığını ve refüje çarptıktan sonra takla attığını iddia etti. Vatandaşlar, ters dönen otomobili düzelttikten sonra sürücüyü çıkarttıklarını belirtti.

Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken otomobilin kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.