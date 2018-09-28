Takoran Kültür ve Doğa Festivali coşkuyla başladı

Siverek Belediyesi'nce düzenlenen ve üç gün sürecek geleneksel Takoran Kültür ve Doğa Festivali, büyük bir katılım ile start aldı.

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, daire amirleri ve vatandaşların yoğun katılımı ile Kanlıkuyu Parkı'nda başlayan yaklaşık 4 kilometrelik kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende açılış konuşmasını yapan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Siverek'imiz tarihi ile kültürü ile gelenek ve görenekleri ile adetleri ile ve şahsına münhasır sosyal yapısı ile ülkemizin nadide şehirlerinden biridir. İstedik ki bu şehir bundan sonra kültürüyle, bağrından çıkan sanatkarlarıyla, sanatçılarıyla, fikir ve bilim insanlarıyla, doğal güzellikleri ile ülkemizin ve dünyanın gündemine gelsin" dedi.

Bu yıl 1'incisi düzenlenen festivali geleneksel hale getireceklerini belirten Yılmaz, "Önce şehrimizi tanıtalım, ondan sonra da şehrimizin ekonomisini çeşitlendirelim. Bunun da yolunun bundan geçtiğini arkadaşlarımızla paydaşlarımızla istişarelerimizi yapmak suretiyle festival yapmaya karar verdik. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir kez daha dışarıdan gelen misafirlerimiz başta olmak üzere katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 3 gün sürecek festivalimizi mütevazi bir bütçeyle yapmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Katılımcıları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı konuşmada şunları kaybetti:

"Festivaller önemlidir ve Siverek kadim bir şehirdir. Geçmişinde bağrında bir çok sanatçıyı yetiştiren, kültür ve fikir adamını yetiştiren bu şehirde insanlar kol kola girmişlerdir. Bu güzel program vesilesiyle katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlara yöresel Şire üzümüyle yapılan bulamaç ikram edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi folklor ekiplerinin halk oyunları gösterisinin ardından ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kermesin açılış yapıldı.

3 gün sürecek festivalde yöresel yemek yarışmaları, sportif olta balıkçılığı yarışması, doğa gezisi, Takoran Vadisi tekne turları, akademisyenlerin katılacağı 'Geçmişten Geleceğe Siverek' konulu panel, Takoran yarı maraton koşusu ve ikramların yanı sıra konserler yer alıyor.