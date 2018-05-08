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08 Mayıs 2018 14:00

Takoran Vadisi gençlere tanıtılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere Şanlıurfa’nın doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla 100 öğrenciye Takoran Vadisi gezisi düzenledi.

Takoran Vadisi gençlere tanıtılıyor

08 Mayıs 2018 14:00


Zengin bitki örtüsü, kanyonları, şelalesi, kaya mezarları ve tarihi yapıları ile bölgenin turizm lokomotifi adayı olan Takoran Vadisini gün yüzüne çıkartmak için tanıtım çalışmasına giden büyükşehir belediyesi, mevsim şartlarının el vermesiyle birlikte gezi programları düzenliyor.


Şanlıurfa turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Takoran Vadisi, yapılan girişimlerle gün yüzüne çıkarılıyor. Rehberler eşliğinde gezen öğrenciler vapurlar ile küçük koyları ve 20 kilometre uzunluğundaki doğal mağarasını, henüz keşfedilmemiş bakir vadisini, Türkiye’nin en büyük 3. asma köprüsünü gezdiler.


Gençlerin Şanlıurfa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanımaları için başlatılan gezi programları Harran, Göbeklitepe, Halfeti’nin ardından Siverek Takoran ile devam ediyor.


Gerçekleştirilen geziden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden öğrenciler ve onlara eşlik öğretmenleri, bu tür çalışmaların devamını diledi.




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