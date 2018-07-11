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11 Temmuz 2018 15:00

Tamirci cinayetinde 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde seyir halindeki otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden oto tamircisinin cinayet zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Tamirci cinayetinde 2 tutuklama

11 Temmuz 2018 15:00


Edinilen bilgiye göre, 27 Haziran’da Halfeti ilçesine giderken silahlı saldırıya uğrayan Reşit Çetin (41) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme yapan jandarma ekipleri, cinayet zanlısı olarak Ferhat Ç. ve Mehmet T.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Karataş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşanmıştı. Birecik’ten Halfeti ilçesine giden Reşit Çetin’in (41) kullandığı 27 PN 373 plakalı otomobil, seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Reşit Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekiplerinin saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini araştırdıkları öğrenildi.


Oto tamircisi olduğu öğrenilen Reşit Çetin’in işe gitmek için sabah evden ayrıldığı öğrenildi.




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