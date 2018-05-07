Tankerin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin kara yolu üzerindeki Çamlıdere kırsal Mahallesinde meydana geldi. Salih T.’nin kullandığı 31 KKH 83 plakalı tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Mustafa Aşkan’a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.