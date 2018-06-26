Tarihi 24 Haziran seçimi Ceylanpınar’da coşkuyla kutlandı

Ceylanpınar’da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçiminin sonuçlarına göre binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden göreve gelmesi ve seçim sonuçlarını kutlamak için sokaklara akın etti. Sokaklarda konvoylar oluşturan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile 24 Haziran zaferini kutladı.

Oyunu kullananlar partiye akın etti. Ceylanpınar’da oyunu kullanan vatandaşlar daha sonra Ak Parti İlçe Binası önüne akın etti. Partide vatandaşlar için dev ekranlar kuruldu. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, oyunu kullandıktan ve okulları gezdikten sonra ilçe başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelerek seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Sonuçların ilerleyen saatlerde netleşmesiyle beraber parti binası önünde toplanan çocuk, genç ve yaşlı binlerce vatandaş, seçim otobüsleri tarafından çalınan müziklerle, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Kutlamalara bazı vatandaşlar, meşale ve konfetilerle katılırken, ilçe merkezindeki kutlamalara araç konvoyları da renk kattı. Yüzlerce araçla kentin ana arter ve sokaklarına akın eden vatandaşlar elleriyle Rabia işareti yaparak, sonuçlara göre seçim zaferini kutladı. Kutlamalarda AK Partililerin dışında, elleriyle Bozkurt işaretleri yapan vatandaşlar da yer aldı. Diğer yandan kutlamalar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti müzikleri de yer aldı.

"Zafer hem Türkiye’nin hem de mazlumların zaferidir"

Ceylanpınar’da Belediye Başkanı Menderes Atilla, seçimi sadece Türkiye’nin değil tüm dünyadaki mazlumların kazandığını ifade etti. Atilla, "2014 yılındaki belediye seçimlerinde bizi nasıl yalnız bırakmadıysanız , 16 Nisan referandumun da nasıl bizi yalnız bırakmadıysanız 24 Haziran’da bizi yalnız bırakmadınız ve yanımızda dik durdunuz. Hepiniz beni çok iyi tanırsınız. Ben ancak Allah’ın karşısında secde de eğilirim. Onun dışında bu gövde var olduğumdan beri hiç eğilmedi ve de eğilmeyecek. İnanın ki bu seçimde kendi belediye seçimimden daha fazla çalıştım. Niye? Çünkü hak ve batılın savaşıydı. Çünkü küffar hepsi bir olmuştu. Hakka ve İslam’a karşı savaş açmıştı. İngiliz ajanlarından tutun, İsrail ajanlarından tutun, FETÖ’sünden tutun, teröristlerden tutun, kimi tutarsanız tutun hepsi birlik olmuştu ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı devirme planları yapıyordu. Ankara’da Recep Tayyip Erdoğan’ı indireceğiz, Ceylanpınar’da Ak Parti’nin oylarını yüzde 30’un altına düşüreceğiz ve Menderes Atilla’yı indireceğiz diyorlardı. Ama bilmiyorlardı ki liderim Recep Tayyip Erdoğan ve bende önce sırtımızı Allah’a sonra milletimize dayamışız. Bu zafer hem Türkiye’nin hem de mazlumların zaferidir" dedi.