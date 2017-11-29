Tarihi alanda su temini için çalışma başladı

Türkiye’nin en önemli tarihi ve turizm merkezine dönüşecek olan Göbeklitepe alanında 2018 yılı turizm sezonu için beklentinin ve insan yoğunluğunun fazla olacağından ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerce hazırlanan jeofizik raporlar doğrultusunda su temini için yapılan mevkide sondaj kuyusu kazısına başlandı. 2018 yılı turizm sezonu için hazırlık yapan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarihi alanda alt yapı hizmetini aralıksız sürdürüyor. Kesintisiz, kaliteli, temiz ve sağlıklı su temini adına hayata geçirilen planlama ve projeler çerçevesinde sondaj çalışması yapılmaktadır. Tarihi alanda hayati önem taşıyan su ihtiyacı için personeller araç ve ekipmanlar ile hizmetlerine devam ediyor.