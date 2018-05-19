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19 Mayıs 2018 18:03

Tarihi hamamda çökme sonrası hasar oluştu

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da tarihi hamamda çökme meydana gelmesi nedeniyle bazı iş yerleri ve bir ilkokulda hasar oluştu.

Tarihi hamamda çökme sonrası hasar oluştu

19 Mayıs 2018 18:03


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Osmanlı döneminden kalma tarihi Velibey Hamamı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte cadde üzerindeki bazı iş yerlerinde ve Mithat Paşa İlkokulunda hasar oluştu. Olayın bildirilmesi üzerine AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan ekipler, alanda enkaz kaldırma çalışması başlattı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda caddedeki birçok esnaf iş yerini açamadı. Esnaf Fatih Erhanoğlu, “Bina çöktü. Dükkanlar görüyorsunuz ne halde. Büyük zararımız var. Mallarımız, raflarımız hepsi yıkılma sonrası zarar gördü” diye konuştu.




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