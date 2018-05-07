Tarihi kentin başkanı Nihat Çiftçi tarihi kentler birliği başkanı oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana yenilikçi ve dev projelerle Türkiye genelinde birçok ödüle layık görülerek adını sıkça söz ettiren Çiftçi, dün İstanbul'da katıldığı Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına getirildi.

"Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkacağız”

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesinde bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yerel Yönetimler Başkanlığımızın değerlendirmeleri neticesinde Tarihi Kentler Birliği Başkanlığını devir aldığını belirti.

Şanlıurfa'mız için gurur verici görev olduğunu belirten Çiftçi, Gerek tarihsel gerek ise tabiat noktasında Türkiye'nin ortak değerlerini korumak ve geleceğe taşıyarak bu mirasa sahip çıkacaklarını belirtti. Çiftçi, "Türkiye Belediyeler Başkanlığı ve Tarihi Kentler Birliği olmak üzere ülkemizde iki birlik tarafından yerel yönetimlerimiz temsil ediyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Yerel Yönetimler Başkanlığımızın yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde Tarihi Kentler Başkanlığına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizleri önermişlerdir. Bu öneri dün 445 Belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği Başkanlığımızın seçim sonucunda Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına getirilmiş olduk. Şehrimiz adına onur ve gurur verici bir görev olduğunu belirtmek istiyorum. Bir o kadar hassas şehir yapılarımız olduğunun bilincindeyiz. Gerek tarihsel gerek ise tabiat noktasında onları korumak ve geleceğe taşıyarak bu mirasa sahip çıkmak ta büyük bir sorumluluk getiriyor. Büyüklerimiz de bizde bu cevheri görüp bu sorumluluğu kaldırabilecek bilgi ve birikimi görüp bu şekilde karar kılmıştır. Dün özellikle yapılan seçimde Tarihi Kentler Birliğimizin Meclisi, Encümen Üyeleri ve Danışma Heyetinin tamamının oy birliği ile oldu. Buda Şanlıurfa'mıza ayrıca yakıştı. Bir yarışmadan ziyade, bir konsorsiyum gerçekleştirilerek hepsinin gönül rahatlığı ile bir seçim gerçekleşti. Seçimde oy kullanan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Özveri ile sergileyeceğiz”

Çiftçi, Tarihi Kentler Birliğinde 2.5 yıllık encümen olarak tecrübem bulunduğunu hatırlatarak, "Hemen hemen tüm buluşmalara, yarışmalara ve proje değerlendirmelerine mümkün mertebe katıldığımı belirmek istiyorum. Birliğimizi iyi bir şekilde tanıyorum, kurumsal yapı içerisinde geleneği olan ve gerçekten insanı baz alan bir yapı anlarındadır. İnsanın yeryüzünde yaşadığı anlarda bıraktığı izler, yapmış olduğu mimari kültür ve şehirlere ruh veren yapılar insanla başlıyor. Anadolu, Mezopotamya, Trakya'mız ve Türkiye Coğrafyası tarihi Kentlerle doludur. Hangi ilimize gidersek gidelim ecdadın muhakkak suretle izlerini görüyoruz. Bu izler dünyanın en büyük zenginliğidir. Çünkü bizler toplum ve millet olarak gücümüzü bu zenginlikten alıyoruz. Allah izni ile bizlerde bu değerlerimizin bilincinde olarak gözümüz gibi bakacağız. Gerek soyut kültür varlıklarımız gerek ise somut kültür varlıklarımızı yaşatma adına kadrolarımız, Belediyelerimiz ve Üniversitelerimizi işin içine katarak gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bölgelerimizin zenginlikleri biliyoruz”

Türkiye'nin tüm kültürel zenginliklerinin bilincinde olduklarını belirten Çiftçi, "Mozaik yolu anlamında Mersin ve Hatay'da başlayan yolculuk, Gaziantep ve Şanlıurfa'da son buluyor. Şanlıurfa'mız burada yine bir varış noktası konumunda. Yine Adıyaman İlimize baktığımızda Nemrut tahtı ile bir çok Komagene medeniyetine ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Ve yine Diyarbakır Surları, Tarihi yapısı ve Bazalt taşının ince ince dokunması suretiyle oluşturulmuş olan şehir aynı şekilde sahabeler makamları ile karşımızda duruyor. Mardin ilimiz de bildiğiniz gibi şehir olarak UNCESCO Kültürel miras listesine kayıtlı bir şehir ve her şekli ile korunma altında olan baktığınızda medreseleri ile ayakta duran nadide şehirlerimizden birisi. Yine Batman'da Hasankeyf aynı doku ve kültürel birikimi bizlere veriyor. Ve bunların merkezinde bulunan Şanlıurfa İnanç merkezleri, ilk yerleşim alanı ve ilk olarak insanın kültür ve tabiatla buluştuğu Göbeklitepe si ile ve yine Fırat'ın havzasında oluşturduğu tabiat güzellikleri nadide bir kenttir. Bunu tamamlayan unsurlar Halil-ur Rahman bölgesi, Eyyüp Nebi Beldesi ve Harran Bölgemiz İslami bilgini doruğa çıktığı bir nokta olarak karşımızda duruyor. İşte bu merkezlere Güneydoğu Anadolu ve tüm Türkiye'mizin 445 Şehrimizin sorumluğu geldi. Ama bölgemizdeki zenginliği turizm alanı ve rotası olarak belirleyeceğiz. Güneydoğu Anadolu bölgesinin artık terör ile anılmasını istemiyoruz. Bunun yerine kültür ve turizm ile anılmasını istiyoruz. Bütün dünya insanlarımızı bölgemizde ağırlamamızı istiyoruz. Amacımız Müziğimizi, tarihi ve kültürel yapılarımızı, aynı şekilde mutfağımızı ve atalarımızın bizlere bırakmış olduğu bu mirası gelen misafirlerimize göstermek istiyoruz. İnşallah başkanlığım süresince gerekli olan katkıyı sağlayacağımı düşünüyorum" diye konuştu.