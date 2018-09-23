Tarihi Kentler Birliği Harran'da

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'ın ev sahipliği yaptığı belediye başkanları Harran'a hayran kaldı.

Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa buluşması devam ediyor. Buluşmanın ikinci günü gerçekleşen TKB Meclis Toplantısının ardından toplantıya katılan konuklar Harran'da konuk edildi.

Açık hava müzesini andıran kentin Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, konuklarıyla yakından ilgilendi. Katılımcılara ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdiren Başkan Özyavuz, “Bizim de üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliğine üye belediye başkanlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

TKB Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin de katıldığı gezide tüm konuklar Harran'a hayran kaldı.