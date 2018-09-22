Tarihi Kentler Birliği üyeleri Şanlıurfa'ya hayran kaldı

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Şanlıurfa buluşması için kente gelen belediye başkanlarına yönelik düzenlenen gezide, üyeler Şanlıurfa'ya hayran kaldı.

Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa buluşması devam ediyor. Buluşmanın ikinci günü TKB Meclis Toplantısının ardından katılım sağlayan belediye başkanlarına yönelik şehir gezisi düzenlendi. TKB Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğinde şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen üyeler, Şanlıurfa mirasına hayran kaldıklarını ifade etti. Arkeoloji Müzesi ile başlayan gezi Mozaik Müzesi, Kızılkoyun, Balıklıgöl, Kapalı Çarşı, Barutçu Hanı ve son olarak Gümrük Hanı ile son buldu.

Gezide Şanlıurfa'nın tamamen tarih şehri olduğunu dile getiren belediye başkanları, "Şanlıurfa'da bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Şehrin tarihi dokusunun bu denli korunması bizlere örnek oldu. Tüm bu uygulamalarından dolayı TKB Başkanımız ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi tebrik ederiz" diye konuştular.