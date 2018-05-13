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13 Mayıs 2018 15:45

Tarihi Şanlıurfa sokaklarında bisiklet yarışı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Urfa Sokakları Dağ Bisikleti Yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Tarihi Şanlıurfa sokaklarında bisiklet yarışı

13 Mayıs 2018 15:45


Şanlıurfa, önemli bir sportif aktiviteye daha ev sahipliği yaptı. Yoğun rağbetin yaşandığı ve bir çok ilden katılımın sağlandığı 2. Urfa Sokakları Dağ Bisikleti Yarışı, bugün start alarak katılımcılarına unutamayacakları bir gün yaşattı.


30’a yakın ilden 200’e yakın sporcunun başvuru yaptığı 2’nci Urfa Sokakları Dağ Bisikleti Yarışı, Balıklıgöl Platosundan start aldı. Tarihi çarşılar bölgesi, 58 meydanı, Yıldız Meydanı, Sanat Sokağı, Sarayönü, 12 Eylül Caddesi çevresi ile Vali Fuat Caddesi çevresindeki tarihi mahallelerle süren yarışa katılan sporculara vatandaşlar da alkışları ve tezahüratları ile destek verdi. 5 bin 830 metreden oluşacak etaplarda kıyasıya yarışan sporcular Şanlıurfa’nın tarihi sokaklarında pedal çevirirken, olası bir kazaya mahal vermemek için tüm önlemler de alındı.



Dereye giren sporculara ödülleri verildi


Tüm kategoriler bazında toplam 25 bin lira para ödüllü yarışmanın tamamlanması ile dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Balıklıgöl platosu amfi alanında düzenlenen ve yoğun yağışa rağmen ilgi gören törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, Gençlik Spor Şube Müdürü Aziz Çiftçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Bisiklet Federasyonu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Farklı yaş kategorilerinde derecelere giren sporculara madalya, kupa ve para ödüllerinin verilmesi ile etkinlik sona erdi.




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