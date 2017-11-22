Tarım ve mera arazilerinde erozyon uyarısı

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, Erozyonla mücadele haftası nedeniyle açıklama yaptı. Tarım ve mera arazileri ile ilgili erozyon uyarısı yapan Özyavuz, "Türkiye’deki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 59’u ile meraların yüzde 64’ünün erozyonun etkisi altında .Küresel ısınma, aşırı sulama ve tarım arazilerinin yanlış sürülmesinin erozyonu tetikleyen unsurlar arasında. arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahalelerin erozyonun şiddetini belirliyor" dedi

"Verimi yok ediyor"

İnsanların doğaya ve çevreye olan yanlış müdahalesi ve doğal kaynakların aşırı kullanımının da erozyonu arttırdığını kaydeden Özyavuz, “Erozyon nedeniyle topraklarla birlikte organik maddeler de taşınmakta, toprağın verimliliği yok olmaktadır. Toprakların korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması için erozyonla mücadele edilmesi zorunludur” ifadelerini kullandı.

"Dünyanın ortak sorunu"

Erozyonla mücadelenin tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirten Özyavuz, “Ormanlar, toprak üstünde gövde, dal ve yapraklarının yardımıyla, toprak altında da köklerinin tutucu gücüyle erozyonu önler. Tarım alanları toprak işlemeyi azaltan, değiştiren ve ortadan kaldıran yöntemler ile korumalı tarım uygulamaları erozyonla mücadelede önemlidir. Korumalı tarım, su ve rüzgarın aşındırıcı etkisine karşı, toprak yüzeyinde anız bırakılmasını ve yıl boyunca düzgün bir toprak üstü atık dağılımını hedefler. Örtüleme, azaltılmış ve doğrudan ekim gibi yöntemlerin uygulanması erozyonu önler. Erozyona yol açan vahşi sulamanın önüne geçilmeli, üretici doğru sulama konusunda bilinçlendirilmeli, basınçlı sulama sistemleri artırılmalıdır” şeklinde konuştu.

"Doğru sürüm tekniği kullanılmalı"

Eğimli arazilerde yokuş aşağıya sürülen tarım alanlarında erozyon olma olasılığının arttığına dikkati çeken Özyavuz, "Yokuş aşağıya sürülen alanlarda toprağın verimliliği de kayboluyor. Çünkü en ufak bir rüzgar ve yağışta toprak yokuş aşağıya doğru akacak. Topraktaki gübre, vitamin ne varsa yok olmuş olacak. Bu nedenle topraklar paralel sürülmelidir” ifadelerini kullandı.