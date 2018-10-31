Tarımda Danışmanlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesinin açılış çalıştayı başladı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi pilot il olarak seçilen Şanlıurfa'da başladı.

Şanlıurfa'da 31 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan projenin açılış çalıştayında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarımsal yayım ağlarının geliştirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa, FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında geliştirilen ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi'nin pilot illerinden biri olarak seçildi. Projenin, tarımsal yayım hizmetlerini desteklemek ve kadın merkezli yayım faaliyetlerini de içeren yeni tarımsal danışmanlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla başladığı belirtildi. Ayrıca projeyle, tarımsal yayımın güçlendirilmesine yönelik ulusal bir strateji oluşturulması da hedefleniyor.

Çalıştayın açılışında birer konuşma yapan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı ve FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, proje ile ilgili teknik çalışmalar ile hedeflenen tarımsal bilgi sistemini güçlendirmek istediklerini aktardı.

Proje kapsamında açıklama yapan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Uygulamaları Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Sait Güneş, “Proje kapsamında bakanlığımız ve FAO tarafından Şanlıurfa ve Eskişehir illeri, proje pilot yetkisi olarak tespit edildi. Bizde Şanlıurfa'da daha önce bununla ilgili paydaşlarla toplantılar yapıldı. Ankara'da yapılan çalıştaya katılım sağladık İl Müdürlüğü olarak, bugünde 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde de Şanlıurfa'da çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştay kapsamında Şanlıurfa'da yer alacak olan diğer paydaşlarımızla birlikte üç gurup halinde çalıştaylar gerçekleşecek. Çalıştay sonucunda oluşacak guruplardan çıkan raporlar, ünümüzdeki 2019 yılında bu projenin uygulanması safhasına geçeceğiz. İnşallah bu proje Şanlıurfa'mız için hayırlı olur. Bölgede verimin, kalitenin artacağını düşünüyoruz” dedi.

FAO Türkiye Program yetkilisi Şeyh Hadu Zaman ise, “ Öncelikle burada teknik bir iş projesi için toplanmış bulunuyoruz. Bu teknik iş projesi sayesinde Türkiye' de yayın ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesini sağlayacağız. Bu proje bünyesinde bakanlıkta çalışan yayın personellerin kapasitelerinin artırılacağını ve çeşitli faaliyetler düzenleyeceğiz. Danışma ve gurupları kuracağız. Bu guruplar sayesinde çiftçilerinde kapasitelerini artıracağız. Bilgiye ve teknolojiye olan ilgiler, erişimler artsın. Kırsaldaki kadınların ekonomik ve sosyal olarak günlendirilmesi yönelik olarak faaliyetler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Tarımsal bilgi sağlayıcıları ile çiftçiler arasında daha etkili iletişim kanalları kurulması amacıyla uygulanan ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Proje çiftçilerin ve kırsal toplumların güncel ihtiyaçlarına cevap veren danışmanlık destekleri geliştirilmesini hedefliyor.

Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarımsal Eğitim Merkezi'nde düzenlenen çalıştay yarınki sunumların ardından yapılacak durum değerlendirmesi ile son bulacak.