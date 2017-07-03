Tarımda vahşi sulama büyük israf

Ziraat Odası olarak, çiftçileri vahşi sulama konusunda sürekli bilgilendirdiklerini ifade eden Yılmaz, vahşi sulamanın su israfının yanı sıra toprağa, ürüne, verim ve kaliteye de zarar verdiğini vurguladı. Suyun her açıdan hayati ve hayatın devamını sağlayan önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Bu yüzdendir ki insanoğlu tarih boyunca yerleşim yerlerini ve dolayısıyla medeniyetlerini hep su kıyılarında veya kolayca suya erişilebilecek yerlerde kurmuş ve suyun olduğu bölgelerde yerleşik kalmışlardır” dedi.

Kaynaklar azalıyor

Suyun sonsuz bir kaynak olmadığını ifade eden Başkan Yılmaz, suyun yenilenebilir bir özelliği olmasına rağmen, kullanımına dayalı olarak miktarındaki oranın her gecen gün azaldığını, bundan dolayı su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve israfının önlenmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Su israfına karşı toplumun tüm bireylerine görev düştüğünü, çiftçilere düşen görevin ise suyu son derece kontrollü ve ölçülü kullanmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti,”Bilindiği gibi son yıllarda küresel ısınma da gündemde. Böyle bir tabloda çiftçimizin hem kendi menfaatleri hem de milli ekonomi için suyu israf etmeden kullanması büyük önem taşıyor. Çoraklaşan toprak ürün vermez, daha fazla enerji tüketimi ve birim alandan elde edilen karın düşmesidir. Geleceğimizi düşünen çiftçilerimiz artık vahşi sulama yerine damla sulama, yağmurlama gibi modern yöntemlere başvurmalıdır”

Dünyada ve Türkiye’de durum

Dünyadaki toplam su tüketiminin yüzde 70’inin sulama, yüzde 22’sinin sanayi ve yüzde 8’inin içme ve kullanma suyu amaçlı olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti,“Gelişmiş ülkelerde su tüketiminin yüzde 30’u sulama, yüzde 59’u sanayi ve yüzde 11’i içme ve kullanma suyu amaçlı kullanılmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ise suyun yüzde 82’si sulama, yüzde 10’u sanayi ve yüzde 8’i içme ve kullanma suyu amaçlıdır. Avrupa genelinde, çıkarılan suyun yüzde 44’u enerji üretimi, yüzde 24’u tarım, yüzde 21’i şebeke suyu ve yüzde 11’i de sanayi için kullanılmaktadır. Ancak, bu rakamlar sektörel su kullanımı konusunda Avrupa genelindeki önemli farklılıkları göstermektedir. Örneğin Güney Avrupa’da, suyun yüzde 60’ı tarımda kullanılmaktadır. Bu rakam bazı bölgelerde yüzde 80’lere kadar ulaşmaktadır. Türkiye’nin su potansiyeli 26 havzada toplanmaktadır. Türkiye’nini ortalama yıllık yağış miktarı 643 milimetredir. Bu miktardaki yağış yılda ortalama 501 milyar metreküp suya karsılık gelmektedir. Bu suyun 274 milyar metreküp toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaşma yoluyla atmosfere geri dönmektedir. Teknik olarak Türkiye’nin kullanılabilir yer altı ve yer ustu su miktarı 107 milyar metreküptür. Geriye kalan ise çeşitli nedenlerle kullanılması mümkün olmayan su miktarıdır.”

Başkan Yılmaz, bu sayısal verilerin suyun israf edilmemesinin ne kadar önemli olduğunu kanıtladığını bildirdi.

Bakanlık destekliyor

Yılmaz, tarımda modern yöntemleri tercih eden çiftçilerin bu konularda Tarım Bakanlığından da destek gördüğünü hatırlattı. Yılmaz, “Bu konuda çiftçilerimize sağlanan cazip kredi olanakları ve destekler var. Bunlardan azami fayda sağlanmasını öneriyoruz” dedi.