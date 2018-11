TBB'den Şanlıurfa'ya 8 araç hibesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Şanlıurfa'daki ilçe belediyelerinin araç filosunu güçlendirmek amacıyla 8 yeni iş makinası ve temizlik araç hibe teslim töreni yapıldı.

Türkiye'de en çok Suriyeli misafire ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da yerel yönetimleri güçlendirmek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Siverek, Halfeti, Birecik ve Eyyübiye'ye ilçelerine iş makinesi verilirken, Ceylanpınar, Karaköprü, Harran ve Haliliye'ye de temizlik araçları düzenlenen törenle teslim edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Kampüsünde gerçekleştirilen törene; AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve İlçe Belediye Başkanları Vekili, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Teslim töreninde konuşan AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Dünya Belediyeler Birliği'nin Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi toplantısını gerçekleştiriyoruz. İlçe belediyelerimize hibe olarak verilen araçları teslim ediyoruz. Belediyeler Birliği'ne çok teşekkür ederiz. Son dönemde Hükümetimiz olarak Şanlıurfa'nın ilçe belediyelerine yardım etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Şanlıurfa bir Ensar şehri ve biz bu şehre ne yapsak azdır. Şanlıurfa çok hızlı büyüyen bir şehrimiz ve Urfa'ya her gelişimizde şehrin gelişimine tanıklık ediyoruz. Bunun içinde de Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye çok teşekkür ederim. Şanlıurfa göç alan ve hızlı nüfus artışı olan bir kent. Alt geçitler, köprülü kavşaklar ve daha birçok çalışma yapılmış. Dünyaya örnek olacak kentlerden bir tanesidir Şanlıurfa" dedi.

“Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz"

Hibe edilen araçlar için Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Yasal anlamda tüm Türkiye'deki belediyelerin üye olduğu Dünya Belediyeler Birliği her şekliyle belediyelerimizle ilgilenmekte. Belediyelerimizin sorunlarını çözme noktasında Başkan ve yönetiminin çabalarını yakinen takip ediyoruz. Bizler Ensar şehir olarak 7 yıllık misafirlik ediyor ve bundan sonra da misafirliğe devam edeceğiz. Bu da Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin işleri yoğun hale getiriyor. Türkiye Belediyeler Birliğimizin 8 ilçe belediyelerimize hibe etmiş olduğu iş makineleri ve temizlik araçları ile daha hızlı ve daha aktif bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahip olmuş olacaklardır. İlçe belediye başkanları adına Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ederim. İnşallah bu araçlarla Peygamberler Şehri Şanlıurfa'mıza güzel hizmetler yapılmasına vesile olur. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

“Şanlıurfa'ya her geldiğimiz'de yaşanan dönüşümü görüyoruz”

Urfa'nın her anlamda değiştiğini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Urfa'ya her geldiğimizde ne kadar büyük değişiklikler olduğunu hep birlikte gördük. Alt geçitler, üst geçitler, çevre düzenlemeleri ile güzel bir hale geldi. Emeğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum. Her ne kadar Konya'da Suriyeli kardeşlerimizi misafir etsek de Şanlıurfa'daki kadar yoğun değil. Onun için buradaki kardeşlerimizi yaptığı fedakârlığı bizler de farkındayız" ifadelerini kulandı.

“Şanlıurfa ensarlığı ile tüm dünyaya örnek olmuştu”

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de, "Bugün çok anlamlı bir gündeyiz. Sabah Dünya Belediyeler Birliği ve Orta Doğu ve Batı Asya Belediyeler Birliği'nin toplantısını yaptık. Bugün farklı ülkelerden de gönül coğrafyamızdan da yerel yöneticiler vardı. Türkiye'de özellikle Suriye'deki karışıklık nedeniyle bu bölgedeki belediyelerimizin önemli ölçüde bir mülteci yükü var. Burada bulunduğumuz Şanlıurfa'mızda nüfusunun 4 de birinden fazla Suriyeli mazlumlara ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa halkımıza ve yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.